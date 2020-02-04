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Доступные кредиты 5-7-9%: как работает и у кого преимущество в получении

За дешевыми кредитами уже очередь в 30 тыс. предпринимателей. Именно столько подано заявок буквально за одни сутки по всем регионам. Лишь накануне правительство представило систему займов для бизнесменов 5-7- 9%.

Первым, кому посчастливилось получить деньги, стал винничанин Павел Варшавский. Он взял полтора миллиона гривен на оборудование для современного супермаркета.

Кредит мужчина получил под 7% и на пять лет.

Но рассчитывает на уменьшение процентной ставки, ведь создаст несколько рабочих мест. Это одно из основных условий государственной программы. Уменьшить процент помогает государство – в этом году в правительстве на программу выделили 2 млрд гривен.

Сейчас кредит можно получить в четырех государственных банках. В учреждениях говорят, отказать могут при стандартных условиях – непогашенной задолженности или отрицательной кредитной истории. Также кредит не предоставят на приобретение объектов недвижимости или некоммерческого транспорта.

К слову, по прогнозам Министерства финансов, принять участие в программе Доступные кредиты 5-7-9% смогут около 50 тыс. заемщиков.

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