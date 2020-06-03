Опыт, технологии и совершенствование. Продукция для школьников от компании Тетрада

Хотя на календаре и лето, а у школьников каникулы — украинские производители школьных принадлежностей активно работают, чтобы обеспечить в новом учебном году учащихся всем необходимым. Компания Тетрада уже представила новинки к следующему учебному году.

Сотрудники компании рассказывают, что постоянно принимают участие в инновационных международных выставках, перенимают опыт и новейшие технологии, совершенствуются.

Компания Тетрада планирует и в дальнейшем развиваться, постоянно держа высокие стандарты качества и безопасности продукции, чтобы образование было творческим, ярким, а детство — счастливым.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как ремонтируют и реконструируют школы на Закарпатье.

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