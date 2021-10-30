Пришлось экстренно эвакуировать Covid-больных: почему на Одещине дефицит кислорода

В ночь на 27 октября из коронавирусного отделения Центра социально-значимых болезней экстренно эвакуируют 43 пациента, больных Covid-19. Причина – закончился медицинский кислород.

В Одесской обладминистрации пояснили, что в тот день больница ожидала необходимый газ для Covid-больных, но его так и не доставили. В настоящее время отделение пациентов не принимает, а кислорода там до сих пор нет.

О вероятности дефицита в Одесской области начали говорить еще на прошлой неделе. Тогда когда компания-поставщик Линде Газ Украина, сообщила, что приостанавливает производство на плановую профилактику.

Перерыв в производстве завод компенсировал резервом в размере сотен тонн кислорода. Но этого оказалось маловато. А поэтому местные власти пообещали выделить деньги на дополнительное производство.

– На территории Одесского региона будут работать семь станций, которые сами будут производить кислород. Сегодня у нас в полном объеме работают Дунайская больница, Подольская и Арцизская, – говорит директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

В Минздраве сообщают, что к концу недели в Одесскую область должно прибыть еще 57 тонн медицинского кислорода.

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