Пожизненное заключение за коррупцию. Что думают юристы о вопросе Зеленского

Владимир Зеленский объявил о проведении в Украине во время местных выборов 2020 всенародного опроса.

Среди вопросов есть такой: поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

Вопрос о пожизненном заключении за коррупцию, буквально вводит украинских адвокатов в ступор: о каких именно преступлениях идет речь и почему сразу выше наказание?

Мол, зачем придумывать наказания для коррупционеров, когда предусмотренные законом 12 лет тюрьмы с конфискацией не выполняются.

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Бывший глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий за 5 лет работы вместе с НАБУ направил в антикоррупционный суд более 200 дел.

Судебная система — это вершина айсберга, и обвинительные приговоры ей не всегда дают внедрять. Виталий Шабунин, который год был в составе антикоррупционного Нацсовета при президенте Украины, считает, что Офис генпрокурора и СБУ защищают отдельных фигурантов уголовных дел, и умышленно не допускает их к антикоррупционному суду.

Уменьшение уровня коррупции возможно лишь при условии комплекса политических, правовых и организационных механизмов, при условии эффективной судебной системы.

Всенародный опрос 25 октября

13 октября Президент Владимир Зеленский объявил о проведении в Украине во время местных выборов 2020 всенародного опроса.

Украинский предложат ответить на пять вопросов. Подробнее об опросе Зеленского читайте на Фактах ICTV.

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