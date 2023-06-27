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Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини

Вокруг следы крови: в Одесской области показали жуткие последствия атаки

Жилые дома, школа и дворец культуры пострадали в результате ночных обстрелов Одесской области. Во время воздушного боя ударная волна повредила 15 построек. В момент вражеского удара пострадавшая Екатерина Ивановна, которая выбитым стеклом порезала ноги, спала в своей комнате, а вот ее соседку Ларису отбросило ударной волной.

Люди говорят, что удар был настолько сильным и быстрым, что их не успели даже известить о ракетной опасности, поэтому все они были дома. А россияне воспользовались моментом и атаковали юг Украины во время грозы и мощного шторма. Всего выпустили 7 беспилотников, трое сбили над Николаевщиной, другие над Одесской областью.

С Черного моря враг ударил тремя Калибрами из подводного ракетоносителя. Практически все было сбито Силами противовоздушной обороны. Одна ракета все же попала в склад, к счастью, никто не пострадал.

В оперативном командовании Юг отмечают, что враг продолжает применять тактику смешанных ночных атак. Потому жителей региона просят быть осмотрительными, ведь приближенность к морю увеличивает риски вражеских ударов.

Одесская область, ракетний удар, Факти ICTV
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