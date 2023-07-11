Длинные очереди и тысячи бумажек: родственники погибших воинов не могут получить выплаты

Семьям погибших защитников приходится проходить настоящий бюрократический котел, чтобы получить от государства законную финансовую помощь.

Муж Татьяны Константин Бодинчук пошел на войну добровольцем в феврале этого года. Он вступил в 24 бригаду и попал в ад войны, под Бахмут. Там в течение двух недель они с побратимами обороняли так называемую дорогу жизни, путь в город, которым снабжали всем необходимым защитников.

В одном из боев Константин получил смертельное ранение. На Татьяну свалилось не только горе, но и бюрократическая несправедливость. Они с мужем официально не женаты, хотя жили вместе более 8 лет и в документах он указал ее как жену. Однако по закону она никто и получить выплаты или социальные льготы не может. Военкомат даже заявление отказался принимать. Женщина в отчаянии, говорит, именно мужчина кормил семью. Как жить дальше — не знает, ведь имеет еще инвалидность и серьезные заболевания.

Согласно закону, семья военного, погибшего в бою, имеет право на компенсацию в 15 млн грн. Эти деньги поровну распределяют между ближайшими родственниками. Это родители, дети, но только несовершеннолетние, а также муж или жена, но только официальные. Адвокат Дмитрий Йовдий убежден, что этот список не справедлив.

В настоящее время в Верховной Раде уже прошел первое чтение законопроект, который должен расширить этот список. Добавить к нему должны и взрослых детей, и гражданского мужа или жену, и даже брата или сестру, если они единственные родственники. Но добиваться справедливости Татьяна может уже в суде, уверен адвокат. Правда, для этого нужно получить официальный отказ в выплате.

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