Drive for Life Fest в Коломые: чем уникален и программа фестиваля

В Коломые на Прикарпатье проходит Drive for Life Fest. Это фестиваль, где адреналин дает возможность почувствовать жизнь.

Смельчаки могут прыгнуть с парашютом, порулить самолетом, погонять на машинах сногсшибательными трассами и удивить зрителей звуком колонок своих машин – громче за рев самолета.

Фестиваль Drive for Life уникальный для Европы.

Ведь здесь одновременно сочетаются сразу несколько направлений – авто-, мото- и авиатехники.

Фестиваль в Коломые проходит в седьмой раз, и в этом году продлится три дня. Ожидается, по меньшей мере, 15 тысяч гостей.

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К слову, в День рождения Кузьмы, которому накануне должно было исполниться 51 год, во Львове устроили феерическое представление.

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