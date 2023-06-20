Дрон Punisher, рации Himera и многое другое: что показали на Inscience Conference 2023

Война вынуждает страну развиваться, двигаться вперед и постоянно внедрять инновации. В Киеве состоялась крупнейшая научная конференция Украины – Inscience Conference 2023. Событие объединило ученых и спикеров из разных уголков мира. Экологи, биологи, IT-специалисты, инженеры – все наперебой предлагают собственные разработки для оборонного сектора Украины и ее восстановления после войны.

Разработчики представили свои изобретения для разминирования, разведки, экологии, восстановления городов. Гости конференции собственными глазами увидели украинский ударный дрон Punisher – он почти незаметен для радаров врага, довольно небольшой, имеет тихие двигатели, невидимый для тепловизоров. Боевой дрон преодолевает расстояние в 45 км. Этот беспилотник используется также и для разведки, поиска людей, он может нести медикаменты и сбросить их раненым. Стоимость – $50 тыс.

Разработчики усовершенствуют изобретение, ведь на линии фронта отсутствует GPS – и это новый вызов. Разработкой интересуются за границей, но пока дрон работает только на ВСУ.

Еще одна украинская разработка – рации Himera. Стоимость – 4 тыс. грн. Наши военные их уже используют. Защита от взлома обеспечивает надежное шифрование в 256 бит. Враг практически не может уловить этот сигнал, рация постоянно блуждает между частотами.

Для разминирования под водой тоже есть украинские решения. Бортовая камера одной из станций фиксирует взрывоопасные объекты, распознает их тип в реке и море, маркирует его. Далее спасатели нейтрализуют мину.

Без сомнения, на конференции говорили и об экологической катастрофе, вызванной подрывом россиянами Каховской ГЭС.

Украинские технологии неустанно шагают вперед. Военные времена корректируют соответствующие направления и вынуждают постоянно совершенствоваться. У ученых всегда есть разработки и идеи для оборонного сектора Украины, улучшения экосистемы, тем самым они держат украинскую экономику на плаву.

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