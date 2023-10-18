Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
ДРОНЫ атаковали РОССИЮ | БЕРКУТОВЦЫ получили свои ПРИГОВОРЫ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Атака Запорожья;
— Обстрел Днепропетровщины;
— Удары по Донецкой области;
— Эвакуация детей с прифронтовых территорий;
— Восстановление лицея в Бородянке;
— Приговоры по делу расстрелов на Майдане;
— Дроны атаковали РФ;
— Помощь общинам от бизнеса/
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