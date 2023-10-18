ДРОНЫ атаковали РОССИЮ | БЕРКУТОВЦЫ получили свои ПРИГОВОРЫ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023

— Атака Запорожья;

— Обстрел Днепропетровщины;

— Удары по Донецкой области;

— Эвакуация детей с прифронтовых территорий;

— Восстановление лицея в Бородянке;

— Приговоры по делу расстрелов на Майдане;

— Дроны атаковали РФ;

— Помощь общинам от бизнеса/

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