Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Второй этап медицинской реформы. Как изменится украинская медицина

1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Принцип деньги ходят за пациентом теперь распространяется от поликлиник на почти все медицинские учреждения. А попасть на бесплатную консультацию к узкопрофильному специалисту можно только через электронное направление семейного врача.

Первый контакт с врачом будет только в том случае, если пациенту плохо, или он чувствует, что может быть больным на респираторное заболевание или коронавирус. Тогда он должен позвонить своему семейному врачу. Согласно нововведениям, нацслужба здоровья теперь будет выделять медучреждениям фиксированные суммы за выполненные услуги. Подробнее в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, столичные медики получат доплату за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вдвое дешевле и качественнее. Почему государство не заказывает украинские ПЦР-тесты
Вдвое дешевле и качественнее. Почему государство не заказывает украинские ПЦР-тесты
Всем сотрудникам скорой втрое увеличены оклады – Степанов
Всем сотрудникам скорой втрое увеличены оклады – Степанов
Выжил только младенец. В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица
Выжил только младенец. В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица
Винницкие врачи разработали протокол лечения Covid-19
Винницкие врачи разработали протокол лечения Covid-19
Коронавирус в Украине: попадают ли в статистику все подозрения на Covid-19
Коронавирус в Украине: попадают ли в статистику все подозрения на Covid-19
Не готовы к коронавирусу. Персонал медцентра в Одессе обратился к властям
Не готовы к коронавирусу. Персонал медцентра в Одессе обратился к властям
Экспресс-тест для украинской медицины: выдержит ли она Covid-19
Экспресс-тест для украинской медицины: выдержит ли она Covid-19
Кличко анонсировал выплаты медикам: кто и сколько получит
Кличко анонсировал выплаты медикам: кто и сколько получит

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка