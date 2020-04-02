Второй этап медицинской реформы. Как изменится украинская медицина

1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Принцип деньги ходят за пациентом теперь распространяется от поликлиник на почти все медицинские учреждения. А попасть на бесплатную консультацию к узкопрофильному специалисту можно только через электронное направление семейного врача.

Первый контакт с врачом будет только в том случае, если пациенту плохо, или он чувствует, что может быть больным на респираторное заболевание или коронавирус. Тогда он должен позвонить своему семейному врачу. Согласно нововведениям, нацслужба здоровья теперь будет выделять медучреждениям фиксированные суммы за выполненные услуги. Подробнее в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, столичные медики получат доплату за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

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