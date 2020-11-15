Второй тур выборов мэра Украинки: нарушения и низкая явка

В городе Украинка Киевской области выбирают мэра. Там за пост соревнуются представители Слуг народа и ЕС. По данным на первую половину дня у них почти одинаковое количество голосе.

Первый тур выборов ни один из кандидатов на должность мэра города не набрал нужного количества голосов.

Сегодня за главное кресло города соревнуются Оксана Кирилюк от Слуги народа и Александр Туренко от ЕС.

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15 ноября люди слабо идут голосовать. Ажиотажа на участках нет. Все участки открылись вовремя. Однако без нарушений не обошлось. Наблюдатели жалуются, что на большинстве участков не хватает урн, куда должны бросать бюллетени. Вместо 6, как это требуется по закону, на всех участках их по 4. А на одном из участков начали подсчитывать голоса с самого утра, когда так еще не состоялся сам процесс волеизъявления.

Второй тур выборов в Одессе

Второй тур мэрских выборов в Одессе проходит без значительных нарушений. Вовремя не открылись несколько избирательных участков, в основном из-за опоздания представителей комиссий.