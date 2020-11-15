Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Второй тур выборов мэра Украинки: нарушения и низкая явка

В городе Украинка Киевской области выбирают мэра. Там за пост соревнуются представители Слуг народа и ЕС. По данным на первую половину дня у них почти одинаковое количество голосе.

Первый тур выборов ни один из кандидатов на должность мэра города не набрал нужного количества голосов.

Сегодня за главное кресло города соревнуются Оксана Кирилюк от Слуги народа и Александр Туренко от ЕС.

Смотрите: Активность избирателей меньше, чем 25 октября: исторические выборы мэра Луцка

15 ноября люди слабо идут голосовать. Ажиотажа на участках нет. Все участки открылись вовремя. Однако без нарушений не обошлось. Наблюдатели жалуются, что на большинстве участков не хватает урн, куда должны бросать бюллетени. Вместо 6, как это требуется по закону, на всех участках их по 4. А на одном из участков начали подсчитывать голоса с самого утра, когда так еще не состоялся сам процесс волеизъявления.

Второй тур выборов в Одессе

Второй тур мэрских выборов в Одессе проходит без значительных нарушений. Вовремя не открылись несколько избирательных участков, в основном из-за опоздания представителей комиссий.

Теги: ,

По теме

Активность избирателей меньше, чем 25 октября: исторические выборы мэра Луцка
Активность избирателей меньше, чем 25 октября: исторические выборы мэра Луцка
Явка во втором туре местных выборов не превышает 10%
Явка во втором туре местных выборов не превышает 10%
В Одессе второй тур местных выборов: почему низкая явка и соблюдают ли карантинные ограничения
В Одессе второй тур местных выборов: почему низкая явка и соблюдают ли карантинные ограничения
Второй тур выборов в Одессе: наблюдатели обнаружили ряд нарушений
Второй тур выборов в Одессе: наблюдатели обнаружили ряд нарушений
Местные выборы 2020: в Луцке и Украинке фиксируют первые нарушения
Местные выборы 2020: в Луцке и Украинке фиксируют первые нарушения
В Украине проходит второй тур местных выборов — кто баллотируется
В Украине проходит второй тур местных выборов — кто баллотируется
Партия Гройсмана будет участвовать в следующих парламентских выборах
Партия Гройсмана будет участвовать в следующих парламентских выборах
Повлияет ли карантин выходного дня на второй тур выборов
Повлияет ли карантин выходного дня на второй тур выборов
Вверх Вверх
Вверх