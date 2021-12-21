ДТП, смерти и травмы: какими стали последствия снегопада в разных областях Украины
Осадки и резкое понижение температуры привели к усложнению движения и большому количеству аварий на украинских дорогах.
Накануне вечером недалеко от Ровно столкнулись сразу 8 автомобилей, некоторые вылетели на обочину.
Также из-за гололеда участились аварии на Волыни: возле Владимира в ДТП пострадали семь человек.
С последствиями столкнулись и на юге страны: на трассе Одесса-Николаев Жигули занесло и отбросило прямо в грузовик, погибли два человека.
В Запорожье из-за непогоды втрое увеличилось число аварий: за один день их произошло почти 40. Так, неподалеку от областного центра, легковушка врезалась в фуру. Травмированного водителя и пассажирку госпитализировали.
Тем временем в Карпатах возникли проблемы с проездом из-за перевалов, на дорогах – гололедица. В горах метель и высокий уровень лавиноопасности.
Много хлопот доставила непогода и в столице. Из-за снегопада Киев замер в рекордных пробках общей протяженностью более полутысячи километров.
Случились десятки аварий. И хотя ночью город убирали триста спецмашин, ситуацию это не спасло. Улицы быстро покрывались гололедицей.
С сегодняшнего дня в столицу в час пик запрещено въезжать грузовикам.
Из-за скользких путей страдали и пешеходы – травмировались десятки человек. Дворники не успевают убирать снег.
Быть осторожными следует и завтра: по всей стране прогнозируют морозы. Самые сильные в горах – ночью до –23, и на Харьковщине – до –17. Потеплеет, по прогнозу синоптиков, только на выходных.