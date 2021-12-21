ДТП, смерти и травмы: какими стали последствия снегопада в разных областях Украины

Осадки и резкое понижение температуры привели к усложнению движения и большому количеству аварий на украинских дорогах.

Накануне вечером недалеко от Ровно столкнулись сразу 8 автомобилей, некоторые вылетели на обочину.

Также из-за гололеда участились аварии на Волыни: возле Владимира в ДТП пострадали семь человек.

С последствиями столкнулись и на юге страны: на трассе Одесса-Николаев Жигули занесло и отбросило прямо в грузовик, погибли два человека.

В Запорожье из-за непогоды втрое увеличилось число аварий: за один день их произошло почти 40. Так, неподалеку от областного центра, легковушка врезалась в фуру. Травмированного водителя и пассажирку госпитализировали.

Тем временем в Карпатах возникли проблемы с проездом из-за перевалов, на дорогах – гололедица. В горах метель и высокий уровень лавиноопасности.

Много хлопот доставила непогода и в столице. Из-за снегопада Киев замер в рекордных пробках общей протяженностью более полутысячи километров.

Случились десятки аварий. И хотя ночью город убирали триста спецмашин, ситуацию это не спасло. Улицы быстро покрывались гололедицей.

С сегодняшнего дня в столицу в час пик запрещено въезжать грузовикам.

Из-за скользких путей страдали и пешеходы – травмировались десятки человек. Дворники не успевают убирать снег.

Быть осторожными следует и завтра: по всей стране прогнозируют морозы. Самые сильные в горах – ночью до –23, и на Харьковщине – до –17. Потеплеет, по прогнозу синоптиков, только на выходных.

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