ДТП в Полтаве: как бизнес-вумен, сбившая насмерть ребенка, избегает ответственности

Замять трагическое ДТП пытаются в Полтаве. Там местная бизнес-вумен, владелица нескольких ресторанов – Наталья Саенко на пешеходном переходе сбила 15-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы черепа, 2 месяца был в коме и умер.

Все это время Саенко продолжала ездить за рулем, а следователи даже не объявили ей подозрение. Поэтому жители Полтавы устроили митинг. В апелляционном суде Полтавы ажиотаж – более сотни людей требует справедливого расследования громкой аварии.

Свидетели уверяли – скорость авто была более 70 км/час, а женщина даже не тормозила, чтобы избежать столкновения, говорят родители. Саенко уже задерживали пьяной за рулем, трижды – за превышение скорости.

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Адвокат утверждает – мальчик сам виноват – его подзащитная точно знает, что ехала не более 50 км/ч, а подросток неожиданно выскочил на дорогу на велосипеде. Это могла бы подтвердить запись с видеорегистратора, но сразу после ДТП знакомый водительницы на глазах у полицейских забрал видеорегистратор и вернул на следующий день пустым.

В конце концов – следователи объявили подозрение Саенко. Добились и отстранения следователя и прокурора. Однако сначала женщину держали под домашним арестом, затем – под ночным, а несколько дней назад подозреваемую заметили в Киеве на выставке рестораторов. Хотя в заявлении она указала, что едет лечиться. Но прокурор ничего страшного в этом не видит,

Судья приказал Саенко в конце концов сдать паспорт, но оставил ночной арест, чтобы подозреваемая могла заниматься бизнесом. Пострадавшие возмущены – Саенко может влиять на свидетелей, большинство из них уже изменили свои показания в ее пользу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новых наказаниях за ДТП.

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