Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
— Репортаж из Херсона;
— ДТП в Венеции — погибли четверо украинцев;
— Вступление Украины в ЕС: Евросоюз готовится объявить о начале переговоров;
— Расследование громкого дела Майдана завершено — ДБР;
— Елена Кондратюк вместе с партнерами передала помощь курсантам ВМС;
— В запорожской спецшколе для детей с недостатками зрения открыли укрытие;
— Иппотерапия в Харьковской области.
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