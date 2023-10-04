ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— Репортаж из Херсона;

— ДТП в Венеции — погибли четверо украинцев;

— Вступление Украины в ЕС: Евросоюз готовится объявить о начале переговоров;

— Расследование громкого дела Майдана завершено — ДБР;

— Елена Кондратюк вместе с партнерами передала помощь курсантам ВМС;

— В запорожской спецшколе для детей с недостатками зрения открыли укрытие;

— Иппотерапия в Харьковской области.

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