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Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV

Дубляж на украинском не исчезнет: как происходила борьба за родной язык в кино

Украинский дубляж в кинотеатрах никуда не исчезнет – из законопроекта об английском языке убрали норму о сокращении дубляжа кино, ведь именно она вызвал пылкое возмущение у украинцев. Такое решение принял профильный комитет парламента, который и выносил законопроект. Так что на принятие попадет уже обновленная версия без сокращения дубляжа.

Именно качественный украиноязычный дубляж позволил нам смотреть хорошее иностранное кино как свое. Именно он развернул зрителя лицом к украиноязычному кино. А от этого выиграл и отечественный кинематорграф.

Украинский дубляж доказал: качественное зарубежное кино на нашем языке звучит гораздо лучше, чем на русском. Комплекс неполноценности постепенно разрушался, ведь на украинском в фильмах заговорили и простые люди, и аристократы. Дебютом для отечественного дубляжа являлся телесериал Альф на ICTV. А вот настоящей революцией стал мультфильм Тачки.

Голос Павла Скороходько вы не могли не слышать. В мультфильме Ледниковый период именно Павел подарил ленивцу Сиду такое забавное шепелевое произношение. А еще Тимон в мильтфильме Король Лев – это тоже Павел. Актер убежден, что украинский дубляж – это отдельное культурное явление.

Павел – один из тех, кто встал на защиту отрасли, когда стало известно о возможном сокращении объемов дубляжа в кинотеатрах. Его петиция на сайте президента всего за три дня насобирала необходимые 25 тыс. подписей и вскоре насчитывала почти 30 тыс. Замечания услышали в профильном комитете парламента. Так что актеры дубляжа этому радуются, потому что это и сохранение индустрии, и популяризация украинского языка в обществе.

Украинский дубляж очень востребован, ведь 70% кинопроката составляют зарубежные фильмы, озвученные на украинском. От этого Украина получает немалые иностранные инвестиции от таких кинопроизводителей как Universal, Disney, Warner Brothers, полностью оплачивающих качественный дубляж.

актеры, Кино, Українська мова
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