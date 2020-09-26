Дублировали мировые ленты на украинском. Кто получил телевизор от Sweet TV

Когда в 8 утра тебя беспокоит телефонный звонок, то меньше всего ожидаешь услышать — поздравляем, вы выиграли телевизор. Однако Андрей Усенко рассказывает, что произошло именно так. Позвонили с радиостанции, где в прямом эфире разыгрывали подарок от онлайн-кинотеатра Sweet TV.

Сотрудники Sweet TV рассказывают, что посвятили активность специально к проекту, в котором Голливуд разговаривает на украинском — то есть наши отечественные звезды дублировали мировые хиты соловьиной.

Положительные эмоции очень важны в нашей жизни. Поэтому нам хотелось поддержать украинцев в нелегкие времена. Поэтому решили дарить праздник каждый день.

Настоящий фанат спортивных мероприятий Андрей рассказывает, что новенький телевизор пригодится, чтобы смотреть любимые спортивные трансляции.

Факты собрали для вас ресурсы, где в Украине можно легально смотреть кино и сериалы онлайн и сколько это стоит.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.