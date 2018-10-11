Дубы Шевченко соединяют Украину – общенациональная экологическая акция

В Черкасской области начали общенациональную экологическую акцию Дубы Шевченко соединяют Украину. Ее суть заключается в том, чтобы спасти многовековые и памятные дубы периода жизни Тараса Шевченко, а саженцы из желудей этих деревьев высадить по всей Украине. Впрочем, эта инициатива не только возрождает наследие, но и спасает нашу экосистему.

До наших времен в селе Будище сохранилось три дуба, которым по 800 лет. Собранные из них желуди на семена прорастут, чтобы потом высадить саженцы.

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Моринцы – колыбель украинского поэта-пророка. Здесь высадили десять саженцев дубов из желудей, собранных на Чернечей горе два года назад.

Экологическая акция, основанная на Черкасщине – возрождение наследия и экосистемы, убеждены ученые.

Деревья-наследники вековых дубов отправятся по Украине. Часть ростков из Канева поедут в Донецкую область. А потом высадят даже в Стамбуле в Тарасовом саду.

К слову, известная актриса присоединилась к акции в поддержку Сенцова.

Опубликовано Октябрь, 11 в 14:58



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