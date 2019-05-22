Душ с туалетом и интеллектуальные кровати: как в Харькове отремонтировали больницы

В Харькове после ремонта открыли отделения в шести больницах – в медицинских учреждениях десятки лет не меняли окна, двери, систему отопления и водоснабжение. Реконструкция стала возможной благодаря поддержке Европейского Союза.

Дырявый линолеум, щели в дверях, кровати деревянные и железные, собранные отовсюду – это кардиологическое отделение Харьковской областной больницы. Ремонта здесь не было 30 лет – с самого открытия. Операционная, палаты и туалеты – сплошная советчина.

А на другом крыле этого же отделения – просто Европа. В каждой палате – душ с туалетом, новые окна, реанимация с интеллектуальными кроватями и новым оборудованием. Так уже через месяц будет выглядеть все отделения, говорят врачи.

В этой больнице отремонтировали еще три отделения – заменили ржавые трубы, сантехнику, провели энергосберегающее освещение и отопление. В общем потратили 15 млн грн. Почти 13 – деньги Европейского инвестиционного банка, остальные – областного бюджета.

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В больнице чернобыльцев была обвалена плитка на стенах, дыры в полу, а в подвале по пояс воды и нечистот. Десятки лет сюда не выделяли ни копейки – ни на ремонт, ни на оборудование.

За кредитные деньги отремонтировали операционную и впервые за десятки лет закупили оборудование – профинансировала область. Но это лишь десятая часть того, что нужно немедленно ремонтировать.

Всего за европейские деньги отремонтировали шесть медучреждений – отделение в областном перинатальном центре, травматологической и областной детской больницах. На это ушло более 50 млн грн. Еще вдвое больше потратят на семь объектов, которые восстановят до конца года.

Европейский банк предоставил деньги под низкие проценты, их использование контролируют представители ООН. Программа развития действует также в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях – регионах, пострадавших от войны и которые приняли тысячи переселенцев из временно оккупированных территорий.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Николаеве разваливается детская больница.

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