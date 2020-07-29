Два месяца лечили — и не видели пневмонии: в Полтаве расследуют смерть женщины

В Полтаве от пневмонии умерла 46-летняя женщина, а вот ее близкие уверены, что она умерла из-за халатности врачей.

В течение двух месяцев несколько врачей как частной, так и государственной клиники лечили женщине что угодно — эндокринную систему, суставы, сердце, однако ни один из них не обратил внимание на легкие.

Дочь умершей говорит, сдали кучу анализов, маму осматривали разнопрофильные врачи. Никто не заподозрил воспаление легких, а когда, наконец, обнаружили — было поздно.

Только 2 июля, когда Наталье начали лечить еще и суставы, врач областной клиники направил на рентген. Медики увидели снимок и ужаснулись. Пневмония третьей степени, нужна срочная госпитализация, но в больнице сказали, это возможно только после теста на Covid-19. Ждать результат ПЦР пришлось несколько дней. Между тем Наталья просто умирала дома, говорит дочь.

Смотрите: Не коронавирус, а сердечно-сосудистые болезни: почему выросла смертность и советы врачей

Когда с отрицательным ПЦР ее госпитализировали, она умерла в реанимации. Елизавета обвиняет в смерти матери врачей, как частной клиники, так и областной клинической больницы, потому что никто из них, говорит, не смог поставить правильный диагноз.

Елизавета написала обращение в полицию, там открыли производство. Если служебную халатность медиков докажут, им грозит тюрьма.

К сожалению, это не единичный случай врачебной халатности. В Житомирской области 70-летнего пенсионера нашли мертвым в овраге, недалеко от забора районной больницы. Накануне его госпитализировали с подозрением на коронавирус.