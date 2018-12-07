Два завещания и суд признал поддельное: в Черновцах женщину с детьми выгоняют на улицу
В Черновцах выселяют женщину с двумя детьми из квартиры, которую ей завещала тетя.
Откуда-то взялось поддельное завещание, за которым помещение оформлено на другого человека. И суд фальшивый документ признал.
Семья уже давно была бы на улице, если бы не соседи, которые встали на защиту семьи. И теперь все вместе добиваются правды.
Домой неоднократно приходили из исполнительной службы, дважды ломали двери. Марию с детьми пытались выселить на улицу 40 раз.
Без экспертизы доказать, что завещание сфальсифицировали невозможно, объясняют в полиции. А решение на получение документов из государственных органов опять же дает суд.
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Расследование дела затягивают, несколько месяцев назад квартиру перепродали. Поэтому добиться правды в суде будет еще труднее.
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