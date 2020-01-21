Две платежки и разные цены в регионах. Как украинцы будут платить за газ в 2020

Квитанций на оплату коммунальных услуг стало больше. С января за сам газ и за его доставку украинцы будут платить отдельно. Кроме того, ощутимо возрастет стоимость распределения газа. В зависимости от региона за доставку голубого топлива в дом люди будут отдавать от 28 коп до 2 грн за кубометр.

Зато цена самого газа стала приятным сюрпризом. По сравнению с январем прошлого года она снизилась более чем 1,5 грн за куб, до 6 грн 91 коп. Это так называемая гарантированная цена, которая будет действовать до конца отопительного сезона.

Далее стоимость голубого топлива рынок регулировать ежемесячно. Прогнозы благоприятные, благодаря продолжению транзита через Украину цены не выросли и теперь могут наоборот снизиться. Детали и разъяснения коммунальных новаций в сюжете Алексея Савицкого.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что суммы в платежках за отопление и горячую воду будет снижено до 30%.

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