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Факты / Видео / Украина

Двое оккупантов уничтожены, один ранен: как прошли сутки на передовой

На передовой более 3 десятка вражеских обстрелов, половина из них – из запрещенного Минском вооружения.

Так прошли сутки на фронте. Один украинский защитник ранен, еще один – получил боевую травму.

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Вблизи Гранитного, Луганского, Опытного и Каменки российские наемники били из минометов 120-го калибра. У Новолуганского – зафиксированы 5 вражеских обстрелов из артиллерийских систем, минометов и гранатометов.

Украинские военные дали достойный отпор. По данным разведки, не менее двух оккупантов уничтожены и один ранен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что штаб ООС опроверг информацию о входе ВСУ в Донецк.

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