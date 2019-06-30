Двое оккупантов уничтожены, один ранен: как прошли сутки на передовой
На передовой более 3 десятка вражеских обстрелов, половина из них – из запрещенного Минском вооружения.
Так прошли сутки на фронте. Один украинский защитник ранен, еще один – получил боевую травму.
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Вблизи Гранитного, Луганского, Опытного и Каменки российские наемники били из минометов 120-го калибра. У Новолуганского – зафиксированы 5 вражеских обстрелов из артиллерийских систем, минометов и гранатометов.
Украинские военные дали достойный отпор. По данным разведки, не менее двух оккупантов уничтожены и один ранен.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что штаб ООС опроверг информацию о входе ВСУ в Донецк.