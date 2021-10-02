Двое раненых и полтора десятка обстрелов: российские боевики держат напряжение на передовой
Ситуация на фронте продолжает обостряться. За минувшие сутки имеем двух раненых защитников и полтора десятка обстрелов. Под огонь попали позиции наших армейцев около десяти населенных пунктов. Российские наемники били из артиллерии, минометов и забросали позиции наших бойцов Вогамы.
Бойцы же ситуацию обострением не называют. Мол, это война. И здесь всегда опасно. Особенно когда против тебя воюют кадровые российские военные.
С приходом засушливой осени противник прибегает и к старой тактике — поджигать полей.
2021-10-02
Теги: Война на Донбассе, Новини ООС