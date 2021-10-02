Двое раненых и полтора десятка обстрелов: российские боевики держат напряжение на передовой

Ситуация на фронте продолжает обостряться. За минувшие сутки имеем двух раненых защитников и полтора десятка обстрелов. Под огонь попали позиции наших армейцев около десяти населенных пунктов. Российские наемники били из артиллерии, минометов и забросали позиции наших бойцов Вогамы.

Бойцы же ситуацию обострением не называют. Мол, это война. И здесь всегда опасно. Особенно когда против тебя воюют кадровые российские военные.

С приходом засушливой осени противник прибегает и к старой тактике — поджигать полей.

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