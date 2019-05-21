Двоюродного брата Путина подозревают в отмывании $230 млрд

К отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank причастен двоюродный брат президента России Владимира Путина – Игорь. Об этом сообщил бывший менеджер банка Говард Уилкинсон.

В целом речь идет об отмывании $230 млрд – по 20 млн в день.

Уилкинсон, когда работал в эстонском филиале, обнаружил подозрительные операции и сообщил руководству. Оно не отреагировало – менеджера в знак протеста уволился.

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Напомним, Игоря Путина подозревали в причастности и к другим сделкам с отмыванием денег из России.

Предполагают, что на самом деле средства предназначаются для самого хозяина Кремля. Впоследствии Danske Bank таки признал, что эстонское отделение причастно к мошенничеству. 18-ти работникам уже предъявлены обвинения.

К слову, ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег Януковича.

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