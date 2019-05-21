Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир / Россия

Двоюродного брата Путина подозревают в отмывании $230 млрд

К отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank причастен двоюродный брат президента России Владимира Путина – Игорь. Об этом сообщил бывший менеджер банка Говард Уилкинсон.

В целом речь идет об отмывании $230 млрд – по 20 млн в день.

Уилкинсон, когда работал в эстонском филиале, обнаружил подозрительные операции и сообщил руководству. Оно не отреагировало – менеджера в знак протеста уволился.

Читайте: Генпрокуратура раскрыла схему отмывания денег ОПГ Януковича

Напомним, Игоря Путина подозревали в причастности и к другим сделкам с отмыванием денег из России.

Предполагают, что на самом деле средства предназначаются для самого хозяина Кремля. Впоследствии Danske Bank таки признал, что эстонское отделение причастно к мошенничеству. 18-ти работникам уже предъявлены обвинения.

К слову, ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег Януковича.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум – Богдан
Странные слова – реакция РосCМИ на инаугурационную речь Зеленского
Россия проводит масштабные военные учения в Калининградской области
Совет Европы не лишил Россию членства: кто голосовал за и против
ЕС продлит санкции против России еще на полгода
Массовые протесты в Екатеринбурге: на людей натравили титушек и полицию
Россию возвращают в ПАСЕ: комитет министров утвердил механизм снятия санкций
Авиакатастрофа в России: почему загорелся самолет Superjet

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка