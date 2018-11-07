Дикое поле по роману Жадана выходит в прокат

Семь лет подготовки, два месяца съемок, бюджет – более 30 млн грн. В прокат выходит украинская лента Дикое поле по мотивам романа Сергея Жадана Ворошиловград.

Это история о 30-летнем Германе, который возвращается на родной Донбасс, чтобы найти пропавшего брата и защитить семейный бизнес – старую бензозаправку. На нее посягают местные мафиози. На малой родине герой встречает друзей детства, свою любовь и решает за все бороться до конца.

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Над фильмом работали 7 лет. Написали 13 сценариев. Для продюсера и режиссера Ярослава Лодыгина это первая полнометражная лента. Основные сцены фильма снимали на Луганщине в родном городе автора романа Ворошиловград Сергея Жадана. Его книга переведена на пять языков. А в 2014 по версии литературной премии ВВС Украина Луганск признан лучшим романом десятилетия.

Половину бюджета ленты, а это 16 млн грн. профинансировало Госкино. На допремьерный показ украинского кино пришел и премьер-министр Украины Владимир Гройсман с женой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что фильм Дикое поле отобрали на кинофестиваль Темные ночи в Таллине.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 12:04



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