Диктатура или большие возможности: как Слуга народа может воспользоваться большинством в ВР

Слуга народа вполне может рассчитывать на монобольшинство в парламенте. Об этом заявил ее глава Дмитрий Разумков. В штабе подсчитали, что политсила может занять 251 место в новом парламенте, а это – больше, чем простое большинство, необходимое для создания коалиции. Для Украины такое понятие новое. Одни опасаются, что это может угрожать диктатурой, другие, наоборот видят большие возможности для развития страны, ведь не будет существовать традиционного противостояния между ветвями власти.

Уже в конце августа парламент может заработать так, как ему не удавалось никогда. Слуги народа, которым украинцы массово признались накануне в любви могут стать монобольшинством – то есть забрать не менее 250 парламентских голосов. Этого хватит даже на создание коалиции без каких-либо дополнительных фракций.

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Но все же лучше искать союзников – так делают в демократическом мире, – советует политолог Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко говорит, партия новой власти крайне пестрая и сработаться даже между собой депутатам будет непросто. И кандидатов набирали так, чтобы были специалисты из большинства государственных вопросов, поэтому фракция действительно является самодостаточной. И здесь эксперты видят большой шанс на быстрые изменения и принятия радикальных законов. Ведь монобольшинство в Раде будет поддерживать инициативы Президента. На молниеносные реформы надеются и бизнес, и наши западные партнеры.

Предприниматели ожидают, что новая власть введет рынок земли, и снизит давление власти, реально поддержат малый и средний бизнес. А еще – будут бороться с коррупцией и завершат судебную реформу. Это и будет лучшим призывом для инвесторов.

И все же лучше иметь устойчивое большинство, политолог Игорь Рейтерович советует прежде всего объединяться с голосом Святослава Вакарчука. Это дополнительные минимум 20 карточек и часто, общее видение будущего Украины. Помочь могут и отдельные мажоритарщики.

Для конституционного большинства в 300 голосов придется договариваться дополнительно. Эксперты считают, что если речь пойдет о сближении с ЕС и НАТО, или национальной безопасности, здесь помогут не только Голос, но и ЕС Порошенко и Батькивщина.

Если же речь пойдет о болезненных для Украины вопрос смягчения отношений с Россией, языковой вопрос или декоммунизацию – не исключено, что тогда искать поддержку будут у оппозиционной платформы За жизнь. Хотя в Слуги народа уверяют – со старыми политсилами и с антиукраинскими не будут объединяться. А всю ответственность за выбор украинцев понимают.

Напомним, ЦИК опубликовала данные после подсчета 100% бюллетеней с избирательных участков на заграничных округах.

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