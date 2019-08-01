Дым от пожаров в России достиг Монголии: Путин отказывается от помощи США

Дым от российских пожаров из Сибири достиг территории Монголии.

Едкий запах уже почувствовали в столице страны – Улан-Батор.

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Леса горят в нескольких районах на Дальнем Востоке России. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Кремлю помощь в ликвидации масштабных пожаров.

Однако Путин отказался.

Огонь уничтожил уже почти 3 миллиона гектаров лесов. Едким смогом затянуло огромные территории. Пожарные пытаются укротить пламя, но безрезультатно.

Напомним, в Одесской области в результате пожара погибли четверо детей.

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