Динамичные кадры и уникальные локации: как создают экшн-сериал Крутые меры

Мир полиции и криминала, бандитские перестрелки и жизнь под прикрытием — все это можно будет увидеть в новом экшн-сериале с рабочим названием Крутые меры. Факты ICTV побывали на съемках, и рассказывают, как это происходит.

— Это не обычный боевик. Есть такой французский жанр под названием полар, когда полицейские гоняются за ворами. Мы работаем в этом прекрасном жанре боевика, когда хорошие наказывают плохих, — сообщил режиссер Андрей Иванов.

Экшн-сериал снимают только одной камерой, чтобы зритель мог почувствовать себя на месте героев. Оператор фильма Татьяна Дудник делает кадры максимально динамичными. В сериале почти отсутствуют статические кадры.

Чтобы снята картинка была оригинальной и разноплановой, создатели креативно подошли к съемкам. Каждая выбранная локация — уникальна. Ранее на этих местах не снимали сериалы или фильмы. К некоторым локациям съемочной группе приходилось добираться по бездорожью по несколько часов.

Недостроенный завод, к которому практически невозможно добраться. По территории локации приходилось передвигаться специальными авто — они перевозили технику, чтобы снять именно там, где мы хотим, — рассказал директор съемочной группы Евгений Островский.

Актеров для телесериала выбирали тщательно. Все роли исполняют профессионалы — Владислав Никитюк, Виталий Салий и Дарья Егоркина.

— Я единственная женщина полицейская. Здесь также снимаются и другие девушки, но я капитан полиции — это мне очень импонирует — делится впечатлениями актриса Дарья Егоркина.

Главный герой сериала тоже не против сразиться с плохими парнями.

— Я играю героя, который делает все, чтобы защитить свою семью и наказать зло, — рассказывает актер Владислав Никитюк.

Сценарий и название сериала создатели пока держат в секрете. Известно лишь то, что зрители ICTV смогут увидеть боевик в эфире следующего года.

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