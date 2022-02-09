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Дипломатический десант: в Киев едет глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау

Олена Фроляк

Дипломатический десант в Киев на фоне российской эскалации на границе продолжается.

Так, 9 января столицу Украины посетил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно. На встречах с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой обсудили усиление обороноспособности Украины на фоне российской агрессии. 

Для Кремля в последние месяцы стало настоящим сюрпризом, что поддержку Киеву оказывает так много стран, которые находятся вдали от восточного фланга НАТО, заметил Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами. 

Уже завтра Киев посетит глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. А в понедельник Украина ожидает приезда канцлера Германии – Олафа Шольца. Дипломат заверил, что Эммануэль Макрон не оказывал никакого давления на президента Зеленского по поводу уступок России. Также речь не шла об отказе Киева от вступления в НАТО. 

Завтра в Берлине состоится встреча советников стран нормандской четверки, которые попытаются разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Однако ни в одном из форматов Украина не согласится на пересечение красных линий, четко обозначенных Киевом.

– Мы не будем выполнять Минские соглашения на российских условиях. Это не значит, что мы не будем выполнять Минские соглашения в принципе. Но выполнять их в российской интерпретации – в частности, из-за диалога с “ДНР” и “ЛНР”, на чем категорически настаивает Россия, мы не будем, – отметил Кулеба.

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