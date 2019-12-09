Директора лагеря Виктория, где сгорели дети, отпустили под домашний арест

Директора печально известного одесского детского лагеря Виктория, в котором в сентябре 2017 сгорели три маленькие девочки, суд отпустил под круглосуточный домашний арест.

Петрос Саркисян был в следственном изоляторе более двух лет. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Однако сам он вину не признает.

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Пожар произошел из-за оставленного без присмотра включенного кипятильника в комнате руководительницы детского ансамбля Татьяны Егоровой. Сейчас женщина скрывается от следствия за рубежом.

Ответственную за пожарную безопасность воспитательницу Наталью Янчик суд признал виновной. Ей присудили три года условно. На скамье подсудимых также чиновники от ДСНС и городской администрации.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что лагерь Виктория открылся после пожара и принял детей.

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