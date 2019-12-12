Дискотека прямо в бассейне. Как в Буковеле открывали сезон катаний

Живописные пейзажи, яркий снег, лыжи, сноуборды и настоящая музыкальная локация. Громко и феерично в Буковеле отметили начало сезона катаний.

Специально на открытие пригласили участников музыкально-спортивного Z-games, которые провели кучу экстремальных зимних мастер-классов.

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Туристы восторга не скрывают – наконец-то можно открыть для себя мир лыжного катания, но и с такими учителями.

В общем празднование длилось три дня и три ночи. Днем – на лыжах и бордах, ночью – с дискотекой прямо в бассейне.

Самой яркой звездой этих дней стал певец Кулио, который подарил свои хиты отдыхающим. В Буковеле говорят, что это только начало и собираются эпически зажигать весь сезон.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как самостоятельно выбрать экипировку для сноуборда, в частности доску, крепления и одежду для катания.

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