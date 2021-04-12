Дискотеки в Виннице и праздник в Одессе: как в регионах Украины нарушают карантин

В Украине не улучшается ситуация с коронавирусом, поэтому в ряде регионов действуют жесткие ограничительные меры. Но представители бизнеса и обычные граждане продолжают пренебрегать ими.

В Харьковской области, где ввели красную зону, общественный транспорт должен быть заполнен на 50%, но местные жители не обращают на это внимание и по привычке переполняют салоны.

А в Винницкой области все выходные на полную работали ночные клубы и дискотеки. За неделю в городе выписали 600 штрафов, отчитывается Нацполиция.

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В Одесской области — также красная зона, но это не помешало провести реконструкцию боев, приуроченных к 77-й годовщине освобождения областного центра. Люди начали самостоятельно собираться, чтобы посмотреть на шоу, забыв о дистанции и средствах индивидуальной защиты.

Карантин в Украине

С февраля в Украине действует модель адаптивного карантина.

Сейчас в красной зоне находятся 11 областей и Киев.

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