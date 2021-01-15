Дистанционное обучение 2021: какие проблемы обнаружил январский локдаун

Первая неделя онлайн-обучения в новом году в школах позади. В Минобразования заявляют, что на этот раз подготовкой учреждений к виртуальным уроков довольны.

Однако, как выяснилось, все же проблем хватает. У полсотни школ вообще нет интернета, а у двух тысяч — очень слабый сигнал.

То, что можно подольше поспать — одно из преимуществ дистанционного образования, шутит шестиклассница София. Гаджет и интернет есть, значит к обучению готова.

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Школьница рассказала, что учителя стали более современными и предметы преподают интересно. Однако часто есть технические проблемы. Мама девочки заметила, что ребенок стал более самостоятельным и дисциплинированным.

Некоторые учителя настаивают, чтобы их уроки проводили именно в школе, ведь дистанционно это трудно сделать. К тому же, не все ученики посещают уроки. Для работы школа обеспечила компьютером и интернетом.

В Министерстве образования говорят, что из почти 15 тыс. учебных заведений — около 2 тысяч имеют слабый интернет, а также возможные перебои с онлайн образованием.

Чаще всего задания ученикам учителя дают через Viber. Дети самостоятельно изучают материал и отправляют фото с выполненными работами. Не изученный материал будут догонять уже в школе на уроках, после окончания локдауна, говорят учителя.

Подробнее об особенностях обучения в дистанционном режиме, читайте в материале Фактов ICTV.

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