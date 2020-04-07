Детская больница по британским стандартам: каким будет Охматдет после обновления

Детскую больницу Охматдет достроили. Официальное открытие планируют на 1 июня и начнут принимать маленьких пациентов. Осталось докупить и установить медицинское оборудование — на него в госбюджете выделено 500 млн грн.

Весь комплекс обновленного Охматдета охватит более 67 тыс. квадратных метров. Там будут 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических, а также диагностическое отделение.

Как выглядит больница по британским стандартам смотрите в сюжете Натальи Луценко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Охматдете начали оперировать опухоли головного и спинного мозга.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.