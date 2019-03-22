Детские вещи на память: как в Чехии помогают сиротам вспоминать свое прошлое

Ребенок должен знать, кто он. С таким девизом уже несколько лет в Чехии действует социальная инициатива Жизнь в чемоданчике. Там детям, оставшимся без попечения родителей помогают больше узнать о себе. Этот проект активно сейчас поддерживают в приемных семьях. То есть, опекунами, в которых ребенок находится до тех пор, пока его не вернут к родным или не найдут постоянных родителей.

Ленка Цингрошова приглашает нас в свой дом. На руках – 3-месячный Юрашик. В квартире сложно найти место, где не было бы детских игрушек. Но есть особое, где собраны важнейшие для мальчика вещи. Это чемоданчик, который Юрашик получит в свой жизненный путь. Пока в нем немного вещей, он у Ленки недолго. Юрашик для нее не родной сын. Ленка согласилась взять его на временную опеку, потому что родные родители оказались в беде и пока за младенцем ухаживать не могут. Ленка – бывший режиссер телевидения. Сняла немало сюжетов о детских приютах. Печальные истории с детских домов настолько повлияли на нее, что женщина уволилась с работы, чтобы посвятить все время оставленным детям.

Именно для таких детей как Юрашик, когда они подрастут, крайне важно знать свою историю. В чемоданчике Юрашика уже собралось немало вещей, в частности его первые ползунки, программа от концерта, на который брали ребенка и газета с того дня, когда он попал в семью Ленки.

Читайте: Круглосуточная няня и штатный психолог: как заботятся о сиротах в Чехии

Проект Жизнь в чемоданчике появился 3 года назад. Одна из его основательниц рассказывает – он изрядно важен для семей, которые усыновляют брошенных детей. Ведь часто родители-опекуны не знают как объяснить ребенку почему и как он попал к ним. К проекту с 2015 года уже присоединились 32 больницы в Чехии. Хотя сначала медперсонал к инициативе относился скептически.

Проект уникален ведь до сих пор не имеет аналогов в Европе. В ближайших планах – распространить его в соседней Словакии. Чемоданчик же Юрашика тем временем будет пополняться новыми вещами, пока он не вернется к родным родителям или будет усыновлен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работают бебибоксы в Чехии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.