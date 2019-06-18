Детские развлечения стали трагедией! Две девочки упали с недостройки, одна умерла

На Днепропетровщине две 14-летние девочки сорвались вниз с девятого этажа недостроя и приземлились через десятки метров. Одна погибла на месте, другая – в городской больнице в отделении травматологии. Недостройке уже несколько десятков лет, ее никто не охраняет. Поэтому доступ для подростков здесь круглосуточный.

Карина и Катя – подружки, учились в одном классе. В тот вечер вместе с друзьями пошли в 9-этажный недострой. После падения Карина погибла на месте, а Катя упала на нее – и только поэтому выжила, убеждают медики, у нее ни одного перелома. Сейчас она в отделении травматологии, ее состояние средней тяжести, под наблюдением врачей останется еще на неделю.

Этой недостройке несколько десятков лет. Стоит всего в нескольких метрах от жилых многоэтажек. Огромные предупредительные надписи на стенах никого не останавливают. Открытые подвалы превратились в наркопритон. Жители не раз требовали от властей снести объект.

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Только последняя трагедия заставила власть хоть что-то делать. С самого утра на месте трагедии профильная комиссия решает судьбу недостроя. Но сооружение – не в балансе города, поэтому сделать с ней ничего не могут. Нанимать охрану – это тратить бюджетные деньги не по назначению. Металлические пластины, которыми ранее перекрывали вход – разворовали. И теперь планируют заложить кирпичом первые этажи здания. Но на это нужно время и деньги – более полумиллиона гривен.

Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай. Похожие истории с наступлением каникул учащаются. Поэтому правоохранители в очередной раз обращаются к родителям.

К слову, недавно на Киевщине мать, которую лишили родительских прав, похитила из садика двух сестер – трех и пяти лет.

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