Детские лагеря 2020: готов ли Скадовск и новые правила приема

С 1 августа власти планируют открыть детские оздоровительные лагеря в регионах с положительной ситуацией на коронавирус. Долго ждали и готовились к сезону 32 заведения Херсонщины. За весь период карантина в области самое маленькое количество больных. Поэтому в лагерях, наконец, планируют первые летние смены. Но заработают не все заведения. Затраты на открытие больше, чем ожидаемый доход. И бронирований мало.

В скадовском детском лагере Дельфин два месяца готовятся к приему отдыхающих. Сделали ремонт, купили новую постель и средства дезинфекции. Потратили 2 млн грн, но даже не надеются вернуть эти деньги.

На Херсонщине 32 детских оздоровительных лагеря, 19 из них на курорте Скадовск.

Но даже если государство позволит открыть эти заведения, могут заработать только семь. И то в зависимости от карантинных требований. Пока о них неизвестно.

Карантинные требования в перепрофилированных детских заведениях похожи на гостиничные. В комнатах не более двух человек. Обязательные маски, везде дезинфекторы, температурный скрининг три раза в день. За столиками в столовой по четверо.

Несколько заведений перепрофилировались на прием детей с родителями.

Детский лагерь две недели работает в режиме семейного заведения, но отдыхающих немного. Пляж без людей, на территории пусто. Вместо 500 детей — несколько десятков гостей.

Херсонщина ожидает решения государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Областная власть определила регион зеленым и готова принять на отдых детей из зеленых и желтых областей. Госпотребслужба, пожарные и другие ведомства обещают за день проверить и ввести детские лагеря в эксплуатацию, чтобы ускорить приезд маленьких отдыхающих.

С 1 августа украинские лагеря начинают принимать детей. Министерство здравоохранения утвердило временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в детских заведениях оздоровления и отдыха на период карантина.

Министерство рекомендует принимать в учреждения детей, проживающих в том же регионе.