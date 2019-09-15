Детский турнир Ядровой герц: в Запорожье определяют сильнейших в гиревом спорте

В Запорожье определяют сильнейшего в гиревом спорте. Соревнуются за кубок полторы сотни юных силачей. Парни и девушки съехались со всей Украины.

Самой маленькой участнице – всего 5 лет, но она лихо поднимает четырехкилограммовую гирю.

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Организаторы соревнований уверяют: этот вид спорта зародился среди казаков, поэтому и названия номинаций получили историческую военную терминологию. Четырехкилограммовые гири – Гаківниця, а самые большие снаряды на 24 килограмма – Мортира.

В первый день соревнований лидировали команды из Днепра, Запорожье и Киева. В воскресенье 15 сентября спортсмены продолжат свою борьбу за главный кубок.

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