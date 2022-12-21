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Факты / Видео / Україна

Ребенок чудом остался жив: в Киеве обломок дрона залетел в квартиру

Кристина Гавриш журналист Факты ICTV

День Святого Николая украинские дети праздновали под обстрелами. Оккупанты выпустили на Киев 23 дрона-камикадзе.

18 из них нашим Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить, однако критическая инфраструктура повреждена.

Обломки Шахедов попали и в жилые дома.

Один из них залетел в комнату 11-летнего мальчика. Ребенка спасло только чудо или Святой Николай.

 — Семья никогда не игнорирует тревоги, но в этот раз просто не услышали, – говорит мама мальчика.

Оккупанты устроили обстрел посреди ночи. Здесь взрывы прогремели в 05:00.

— Взрыв… Я еще не открыл глаза, но увидел его, все стало желтым, я немного испугался. Посыпалось на меня все: стекло, штукатурка. А еще потерял любимый игрушечный танк, рассказал Дмитрий.

Мама мальчика добавила:

— Сначала с одной стороны взрыв, зарево, мы поднялись, чтобы унести ребенка, и буквально доля секунды – уже другой взрыв. Забрали ребенка в коридор и увидели, что комната вся словно задымленная, закрыли дверь на случай, если будет возгорание.

Святой Николай до мальчика все-таки дошел. Он распаковывает подарки. Но теперь есть новая мечта — срочно заменить поврежденный в бою танк.

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