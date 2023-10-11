Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Диверсант закладывал взрывчатки на АЗС | Искренние признания оккупанта в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
— Бельгия планирует передать Украине истребители F-16;
— Зеленский в Брюсселе – с кем встречался президент;
— Жертвами атаки боевиков ХАМАС на Израиль стали уже трое украинцев;
— Полиция и СБУ задержали диверсанта, который закладывал взрывчатку на АЗС;
— Интервью окупантов;
– Восстановление Киево-Печерской лавры.
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