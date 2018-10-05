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Диверсанты захватили международный поезд – учения спецназовцев в Виннице

Украинские спецназовцы провели уникальные обучения – впервые тренировались на реальных объектах, а не на полигонах.

В частности в Виннице освобождали заложников из поезда международного значения. Операцию – отработка в Виннице проводили более тысячи силовиков, военных и спасателей.

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Условных заложников освободили за 10 минут. На помощь службе безопасности задействовали нацгвардии, полицию и БТР.

Свою часть работы выполнили спасатели – они в кратчайший промежуток времени потушили возгорание поезда.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Украине стартовали учения НАТО

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