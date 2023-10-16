Чудом остались живы: рассказы пострадавших от удара РФ по Харькову 6 октября

В Харькове устраняют последствия ракетных ударов, которые Россия нанесла по городу 6 октября. Тогда погибли два человека, в том числе 10-летний мальчик, еще 30 жителей получили ранения. Жителей трехэтажки на улице Тарасенко, которая повреждена больше всего, расселили в гостинице. В общей сложности, двумя Искандерами повреждено более сотни домов.

Александр Скрынников еще 24 февраля 2022 года открыл двери своей гостиницы для всех, кто пострадал от войны. Первыми здесь поселились жители Северной Салтовки. Сейчас переселенцы из Купянска и Волчанская. За всю полномасштабную войну – тысячи людей. Теперь заселились пострадавшие от обстрелов на улице Тарасенко. Оплату мужчина не берет, хоть и сам в долгах.

— Два миллиона гривен на сегодняшний день долга. Потому что не берем средства из проживающих. С кого брать, если они приходят вообще без ничего, – говорит владелец гостиницы Александр Скрынников.

Люди в один миг потеряли все, что имели. Марина и Сергей Нелюба всю войну волонтерили, а теперь и сами нуждаются в помощи.

— У нас старый дом, толстенные стены, что нас и спасло. Осознавая, что довольно близко к нам прилетело, мы вышли с синяками, царапинами и легкой контузией, и учитывая, что это прилетел Искандер, нам очень повезло, – рассказывает пострадавший Сергей Нелюба.

6 октября супругов разбудил мощный взрыв. Над головой Марины Нелюбы пролетела оконная рама, ее чуть не убило. Их квартира рядом с той, где погибли пожилая женщина и 10-летний мальчик.

И хоть стены уцелели, но повреждены все сети: вода, канализация, газ – жить в поврежденном доме невозможно. Их дом пострадал больше всего, ведь произошло прямое попадание. Всего только в одном районе Харькова повреждены 43 дома. К зиме постараются отремонтировать и подать отопление в четыре подъезда из пяти.

От ракетных ударов, которые Россия нанесла 6 октября, повреждено более сотни домов, в некоторых, например, вырвало этажи, выбило оконные рамы, кое-где нет даже балконов. Чтобы все это восстановить каждый день работают четыре сотни коммунальщиков.

В результате этой атаки повреждено более трех десятков кровель и три тысячи окон. Перебитые высоковольтные линии уже восстановили. Повреждены водопроводные и газовые трубы. Но самой проблемной остается трехэтажка на Тарасенко, – признает харьковский городской голова Игорь Терехов, – однако шансы на восстановление есть.

Но это планируется не раньше следующего года. И при условии, если будут деньги. Ведь за всю полномасштабную войну Россия нанесла Харькову огромный ущерб, на восстановление поврежденного жилья нужно $9,5 млрд – ни один город в стране самостоятельно с такой бедой не справится.

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