Удивляться цифрам больных не стоит: соблюдают ли правила рынки и рестораны Киева

Несмотря на карантинный запрет принимать клиентов внутри, в ресторанах Киева вечером толпы людей.

По протоколу такой ресторан оштрафуют на сумму от 34 тыс. до 170 тыс. грн. Но если поймают клиентов внутри здесь и сейчас. Если их нет, то и штрафа нет.

В Украине за сутки Covid-19 заразились 921 человек, всего болеет 34 984 украинцев. Больше всего случаев во Львовской области — 142, Ровенской области — 121 и в Киеве — 92.

Всего в 10 районах столицы работают 10 мобильных групп, которые проверяют на соблюдение киевлян карантина.

На рынках Киева ситуация с правилами карантина тоже не очень хорошая. Санитарные условия торговли мясом под вопросом и без коронавирусных требований. Кто-то надевает маску, только когда подойдет охрана.

Ситуация с правилами в регионах тоже не утешительная. В одном из крупнейших супермаркетов Днепра за десять минут съемок журналисты насчитали как минимум два десятка нарушителей карантина.