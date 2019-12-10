Дизель шоу отправился в тур по городам Украины. Чем удивят и что покажут

Дизель шоу гастролирует по стране и смешит своих поклонников новыми номерами, которых еще не было по телевизору.

Во время всеукраинского тура Дизель шоу посетили Харьков, где зрители увидели на сцене команду в полном составе с новыми участниками, а после прогулки по городу юмористы буквально на ходу придумали эксклюзивные шутки именно для харьковчан.

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Рядом на сцене и старожилы коллектива и новички, известная участница КВН Маруся Грицук и популярный шоумен из Беларуси Дмитрий Танкович. Впервые на сцену вместе со звездами вышли и непрофессиональные актеры.

Во время всеукраинского тура за полтора месяца артисты объедут 16 городов и дадут 22 концерта. В каждом – море качественного юмора и эксклюзивные шутки. О Харькове несколько юморесок родились буквально по дороге в город, говорят шоумены.

Из Харькова лучше комедийное шоу страны отправляется в Краматорск и Мариуполь, а потом во Львов и Луцк. Финальный концерт всеукраинского тура и последний в этом году дизели дадут в Виннице 13 декабря.

Напомним, актеры Дизель шоу с юмором поздравили свою коллегу Викторию Булитко с третьим местом на шоу Танцы со звездами 2019.

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