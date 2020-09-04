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Дизель шоу с новой программой в Киеве: чем удивили зрителей

Дизель шоу – первые из украинских артистов, которые после карантинного перерыва решились собрать своих фанов на главной концертной площадке – во дворце Украина.

Во время карантина Дизели говорят, что времени зря не теряли, усовершенствовали свою праздничную программу к идеалу – написали еще больше шуток, подготовили более 30 новых номеров.

Одной из тем для шуток стало то, что всем наболело за эти полгода – как украинские семьи переживали карантин, носили ли маски и придерживались ли социальной дистанции. Смехом Дизели решили поднимать иммунитет украинцев в такое непростое время. Но и другие жизненные проблемы не обошли стороной творчество юмористов.

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На сцене была невероятная атмосфера, и насколько это возможно в условиях карантина – заполненный зал, основное условие – зрители в масках. На пяти концертах комики ожидают 10 тыс. зрителей. К тому же, белорус Евгений Сморыгин впервые сыграл главную роль в номере полностью на украинском.

Также на концерте выступали и украинские звезды – Нина и Тоня Матвиенко, Оля Полякова, Олег Винник, Александр Пономарев, Арсен Мирзоян и Верка Сердючка.

Также недавно Дизель шоу давали концерт в Одессе. Именно из этого города они начали шестой телевизионный сезон.

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