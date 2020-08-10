Дизель шоу с новой программой в Одессе: чем будут удивлять зрителей

Студия Дизель шоу вернулась в Одессу с шестым телевизионным сезоном. Авторская команда и актеры подготовили 20 совершенно новых номеров не только о море и одесском колорите, но и об актуальных событиях в Украине.

Большинство номеров для этого сезона писали летом, а часть еще в начале года, поскольку юмористы готовились к пятилетию студии. Впрочем через карантин праздничный концерт вынуждены были перенести. Поэтому последние несколько дней актеры активно готовились к выступлениям, чтобы показать качественный юмор.

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Художественный руководитель студии Егор Крутоголов признается, что они уже полгода не давали концертов. Поэтому за это время накопилось много энергии и идей, которыми они собираются поделиться со своими зрителями.

Для открытия нового сезона, Дизель шоу не случайно выбрали Одессу. Ведь, если номера понравятся привыкшим к качественному юмору одесситам, то успех гарантирован.

Сами же актеры были уверены, что новая программа понравится привередливой публике, как это было и все предыдущие годы.

Так и случилось. Одесса приняла их на ура. Поэтому актеры надеются, что так будет и по всей Украине.

Кроме того, ранее Дизель шоу обвинили Вечерний квартал в плагиате. Они разместили сравнительное видео, на котором можно увидеть практически идентичные номера. В то же время разница между номерами — 5 лет.