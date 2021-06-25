Джазовый вайб во Львове: как прошел первый день Leopolis Jazz Fest 2021

Во Львове стартовал юбилейный десятый Leopolis Jazz Fest 2021. В течение пяти дней на сценах фестиваля выступят 200 музыкантов из 18 стран мира.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит с определенными ограничениями. Для того, чтобы попасть в партер главной сцены в парке культуры, гостям необходимо сделать ПЦР-тесты.

А те, кто хочет отдохнуть на территории пикниковых зон, должны сделать экспресс-тесты. Все тестирования бесплатные.

Однако гости фестиваля отметили, что уже привыкли жить в условиях пандемии, поэтому карантинные ограничения их не пугают.

Первым музыкантом, который вышел на главную сцену, стал израильский трубач Итамар Борохов.

— В прошлом году я присоединился к написанию мелодического музыкального произведения, которое отвлекает и завораживает. Мы хотим исполнить эти новые строки, поэтому это очень выдающийся момент для меня — делиться этими эмоциями с вами, — сказал Итамар.

Также невероятной энергетикой заряжал слушателей кубинский пианист и композитор Гарольд Лопес-Нусс. В его музыке чувствуется сочетание и взаимодействие классических, фольклорных, популярных элементов вместе с джазовой импровизацией.

А вечером все слушали британского певца и обладателя четырех премий Грэмми SEAL-а.

Те, кто не смог попасть на главную сцену фестиваля, могут послушать джаз на площади Рынок и во дворце Потоцких.

Также большие светодиодные экраны, на которых транслируют все концерты с главной сцены, есть на территории пикниковых зон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.