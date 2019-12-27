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Дзидзьо записал новый вариант гимна Украины

Чтобы вдохновить Украинe на новые победы, певец Дзидзьо записал новый вариант Государственного гимна. Известного исполнителя вдохновили миллионы положительных отзывов на его недавний дебют во время исполнения гимна Украины. Тогда Дзидзьо кардинально преобразился, сменил яркую сценическую одежду на классический костюм и вышел на футбольное поле поддерживать национальную сборную на пути к Евро 2020.

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Гимн в его исполнении так понравился слушателям, что он начал работу над записью симфонической версии, а помогла Дзидзьо в этом дирижер с мировым именем. Уже вскоре именно эту версию можно будет услышать на официальных мероприятиях. Больше – в сюжете Кристины Величанской.

Факты ICTV ранее писали о том, как во Львове выступил камерный хор имени Лысенко.

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