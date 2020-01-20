Колокола войны. Как Украина отметила годовщину боев за Донецкий аэропорт

5 лет назад продолжались жесткие бои за донецкий аэропорт. Чтобы продвинуться вглубь страны, использовали грады и танки. В общем оборона донецкого аэропорта продолжалась 242 дня – с мая 2014 года до 22 января 2015 года. 13 января оккупанты уничтожили диспетчерскую башню, а 20 января взорвали перекрытия нового терминала. Только за первую часть января по официальным данным погибли 59 военных, а за все время боев сотни бойцов. Еще полтысячи наших защитников получили ранения.

Чтобы почтить всех погибших героев у мемориала в Министерстве обороны устроили поминальные мероприятия. Там глава государства вместе с членами семей погибших армейцев возложил цветы к подножию памятного колокола. Детали в сюжете Константина Мельникова, Владислава Круглова и Василия Сафьянюка.

Напомним, на Донбассе погиб один военный ООС, еще десять получили ранения.

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