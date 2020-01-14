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Е-малюк запустили в Харькове – как это работает

Более десятка государственных услуг в одном документе за 15 минут. В Харькове запустили услугу е-малюк Отныне во всех родильных домах города новоиспеченные родители могут получить ряд государственных документов от регистрации ребенка, места его жительства, помощи при рождении до гражданства и уникального номера в едином демографическом реестре.

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Если раньше чтобы собрать все эти документы родители тратили несколько дней, стояли в изнурительных очередях, то теперь все стало значительно проще и быстрее. Всего здесь можно получить более десятка админуслуг за 13 грн, которые тут же можно оплатить с карты. Подробнее в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, Кабмин утвердил электронные трудовые книжки.

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